Juventusnews24.com - Abodi fa dietrofront: «Non ho fatto i nomi di Tonali e Fagioli e non intendevo parlare di chi ha già pagato. Vi spiego le mie parole»

di Redazione JuventusNews24: «Non hodi». Le nuove dichiarazioni del Ministro dello Sport sul caso scommesseIl ministro dello Sport Andrea, al telefono con l'ANSA, fadopo le polemiche delle ultime ore per le sue dichiarazioni sul caso scommesse in Serie A, dove sono circolatinuovi anche della Juve.– «A domanda ho risposto, riferendomi ad un principio. Non ho alcuna intenzione di fare il Ct. Non hodie nondi chi ha giàper i propri errori. E devo aggiungere che ho molto apprezzato il Commissario tecnico Luciano Spalletti per il modo in cui ha gestito la vicenda».