2025-04-16 12:42:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il vicepresidente diRafael Yuste crede che Kyliandovuto ricevere più di un divieto di una partita per il suo placcaggio horror ad Alaves di domenica e dice che non un membro della squadra di Hansi Flickquella sfidasono “”.è stato inviato sette minuti prima dell’intervallo dopo una sfida di stallone sul centrocampista di Alaves Antonio Blanco in una partita Madrid ha vinto 1-0.Il cartellino rosso è stato archiviato come “condotta violenta”, il che significa che il capitano della Francia stava affrontando una sanzione tra una e tre partite e la Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha optato per la punizione più indulgente.