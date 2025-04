Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato svela cosa è successo con Shaila Gatta dopo il GF

, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di parlare pubblicamente della fine della sua relazione con. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il modello ha espresso il suo dolore per la rottura e il desiderio di avere un confronto con l’ex compagna, che al momento non risponde alle sue chiamate né ai suoi messaggi.Una rottura inaspettata durante la finale del Grande FratelloDurante la finale del Grande Fratello,ha annunciato la fine della sua relazione con. Il modello ha raccontato di essere rimasto sorpreso dalla decisione della ballerina, affermando: «Non mi aspettavo tutto quello che è. E avrei tanto da dire. A partire dal fatto che le uniche cose che so al riguardoquella notte, sono quelle che ho letto nell’intervista di».