IN – Pranzo Uefa Inter e Bayern Monaco arriva Zanetti

Inizia il canonicodi, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di-News.it. Presente Javier– Questa seraa San Siro, ma primacanonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Per l’presente il vicepresidente Javier, che ha incontrato una delegazione della squadra bavarese. Sul posto il nostro inviato di-News.it, Onorio Ferraro, a documentare il tutto. Questa sera le due squadre si fronteggeranno per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ai nerazzurri andrebbero bene due risultati su tre, forti del 2-1 maturato nel match d’andata dell’Allianz Arena. Non ancora presente il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, atteso a breve alcon i tedeschi.