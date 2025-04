Ilgiorno.it - Maltrattamenti a disabili, 8 operatori interdetti a Milano: “Isolamenti punitivi, urla e minacce”

, 16 aprile 2025 – Un'ordinanza di divieto di esercizio di attività di educatore professionale è stata emessa nei confronti di otto persone che lavoravano in un centro diurno per. Tra i colpiti dal provvedimento tre operatrici donne e due responsabili del centro.L'indagine dei carabinieri della stazione Vigentina è nata dalla denuncia di un'ex dipendente che ha riferito diai danni degli ospiti: trattamenti denigratori e violenti come. Gli episodi sarebbero iniziati nel dicembre 2023 fino all'ottobre 2024. Secondo quanto ricostruito gli ospiti vessati sono una decina. Il quadro indiziario è stato ritenuto grave e attuale, con sussistenti esigenze cautelari per il rischio di reiterazione dei reati e di inquinamento delle prove, pertanto, sono state ritenute necessarie misure atte a impedire il proseguimento di tali condotte e a tutelare le persone offese, particolarmente vulnerabili.