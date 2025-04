Ravennatoday.it - Picnic itinerante tra gli agriturismi: pranzo in cinque tappe tra la natura delle colline faentine

Leggi su Ravennatoday.it

È tutto pronto per la sesta edizione deldi primavera on the road tra i prodotti tipici del territorio all’ombra della Torre di Oriolo dei Fichi. L’appuntamento è per sabato 26 aprile con una piacevole giornata en plein air in cui, circondati dalla bellezza della