Lapresse.it - Turismo, Meloni: “Con la strategia del governo numeri da record”

La presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta con un videomessaggio agli Stati Generali di Feder, in corso a Roma. Da parte delc’è una “a 360 gradi che sta dando i suoi frutti, che ha permesso di dare nuova linfa, nuova forza, nuova attrattività alitaliano”, ha detto la premier che ha sottolineato: “Ici restituiscono un quadro positivo del quale andiamo orgogliosi. Nel 2024 abbiamo toccato un nuovo, raggiungendo quota 458 milioni di presenze turistiche. Per la prima volta nella storia d’Italia ha superato la Francia, e siamo secondi solamente alla Spagna”. “Crescono i turisti stranieri – spiega-, aumenta la presenza delle strutture alberghiere, sale la spesa pro capita. Tutti indicatori di un sistema turistico che è tornato dinamico, in salute e che ha le carte in regola per raggiungere nuovi traguardi”.