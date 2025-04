Metropolitanmagazine.it - Lorde, le parole sul prossimo album e la nuova era musicale: “Tutto sta per cambiare”

Si avvicina il ritorno di: la voce di Royals si appresta ad unaeraed unseguito dell’ultimo lavoro discografico, Solar Power del 2021.La notizia arriva dopo che la cantante ha iniziato ad accennare a nuovo materiale alla fine dello scorso anno, cancellando i suoi account sui social media, facendo pensare ai fan che un nuovo capitolo fosse in arrivo. Ha anche condiviso un secondo esatto dimusica, insieme a diverse foto di sé in studio, scrivendo: “Ci risentiremo”. Ad inizio del mese l’artista ha cancellato il suo sito web e condiviso su TikTok un video nel quale passeggiava nel Washington Square Park di New York City, ascoltando un nuovo brano che include i versi: “Since I was 17, I gave you everything/ Now we wake from a dream, well baby, what was that?/ What was that?(Da quando avevo 17 anni, ti ho dato/ Ora ci svegliamo da un sogno, beh baby, cos’era quello)?”.