Arezzonotizie.it - Leonardo Pieraccioni torna ad Arezzo per la buona causa di don Giuliano Faralli

È in calendario per venerdì 23 maggio alle 21 all’auditorium del Centro Affari di, lo spettacolo “Vinca il peggiore” presentato da. Con lui sul palco l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi. Da anni l'attore fiorentino sostiene i progetti in Sierra Leone.