Liberoquotidiano.it - Produrre qualche pezzo per le auto cinesi non salverà il settore

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo le brusche frenate dei listini mondiali è riapparso il sole. In Italia, grazie essenzialmente al potenziale consolidamento in corso nel sistema bancario allargato all’assicurativo, negli States grazie a due componenti cumulate, il decisionismo di Mister President e la sua capacità di modificare ciò che ha appena deciso. Ciò detto, il vero grande obiettivo di medio-lungo tempo, resta quello di contrastare l’ulteriore accelerazione della Cina e dei suoi sempre più numerosi alleati e di evitare uno scontro bellico per affermare supremazie che siano a discapito degli Usa e dell’Occidente.Nel breve periodo però, almeno per il biennio in corso, è indispensabile che Eurolandia, rafforzi la sua unione, assumendo posizioni da alleato degli Usa, ma innomia, senza evitare di finire nelle muscolose braccia di Cina, India e i loro amici Brics.