Arezzonotizie.it - L’Università dell’Alabama in Casentino per conoscere il modello sanitario dell’Asl Toscana sud est

Leggi su Arezzonotizie.it

Il territorio delha accolto, nella giornata di martedì 14 aprile, la visita di una delegazione internazionale dell’Executive Master of Science in Health Administration (MSHA), programma di eccellenza dela Birmingham per la formazione nel settore