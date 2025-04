Lanazione.it - Leonardo Pieraccioni torna ad Arezzo per sostenere l’associazione “Solidarietà In Buone Mani Odv”

, 16 aprile 2025 – Si ripeterà venerdì 23 maggio, alle 21 all’Auditorium del Centro Affari di, in Via Spallanzani, lo spettacolo di arte (davvero) varia “Vinca il peggiore” presentato dasul palco con l’orchestra Sarabanda e Barbara Perissi.Da molti anni il celebre attore fiorentino sostiene i progetti in Sierra Leone delguidata da Don Giuliano Faralli e con orgoglio ne ha fatto una bandiera, dichiarando la sua grande soddisfazione in tante occasioni, da quelle quotidiane sui social fino ad importanti trasmissioni televisive sui principali canali nazionali: divertire la gente per fare del bene sembra essere una ricetta che lo entusiasma, il suo umorismo travolgente mette il turbo e i risultati sono sorprendenti.e Don Giuliano Faralli si sono conosciuti in tempi decisamente trascorsi, quando il sacerdote castiglionese svolgeva la sua missione a Ponte a Poppi, in Casentino, e promuoveva i nuovi giovani talenti in serate speciali per il pubblico della sua vallata.