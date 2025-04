Puntomagazine.it - Tutta l’arte è propaganda? Il rapporto tra arte e potere in un documentario su Rai 5

Leggi su Puntomagazine.it

” andrà in onda oggi mercoledì 16 aprile 2025 alle 21.15 su Rai 5All’interno del programma “Art Night”, questa sera alle 21.15 Rai 5 trasmetterà “”, ildi Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà che indaga ilintercorso trae le dinamiche delpolitico nel corso della storia, dall’antichità romana al nostro tempo passando per i totalitarismi del Novecento.Il titolo del lungometraggio riprende una celebre affermazione dello scrittore e giornalista britannico George Orwell, contenuta in un articolo del 1941, “Le frontiere dele della”. In questo e in altri scritti, l’autore di “1984” e de “La fattoria degli animali” osserva, con sguardo lucido e distaccato, i mutamenti intervenuti nel panorama politico e culturale del suo tempo, l’asservimento totale dele della letteratura ai meccanismi di undittatoriale e autarchico.