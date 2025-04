Meloni e la vigilia del viaggio a Washington Tra le telefonate con von der Leyen e il messaggio ai produttori di grana padano

Leggi su Open.online

E’ unaparticolarmente tesa quella che Giorgiasta organizzando in vista deldi domani a. I segnali arrivati finora dal presidente Donald Trump non possono definirsi positivi, ma la macchina è ormai avviata e per la premier sarà importante incassare almeno un piccolo risultato. Oggi, 16 aprile, ha scelto comunque di inviare unall’Assemblea Generale del Consorzio per la Tutela del, certamente uno dei consessi dipiù allarmati dalle nuove tariffe sull’export negli Usa: «Abbiamo a cuore ie la nostra priorità è sempre stata quella di facilitare il loro accesso ai mercati, promuovere la qualità italiana e ridurre le barriere che ostacolano la nostra capacità di crescere – dicenel video– Continueremo in questa direzione, anche e soprattutto in questa fase tanto complessa quanto in rapida evoluzione, nella quale è necessario ragionare con lucidità, lavorare con concretezza, con pragmatismo.