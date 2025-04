Forlitoday.it - Trasporto pubblico, crescono le fermate per disabili: sono oltre 200 in città

Sale a 222 il numero didell’autobus dotate di pensilina di protezione nel territorio comunale di Forlì. Le ultime 3, in ordine di tempo,state installate presso le“Fabbrica delle Candele”, in viale Salinatore 61 e “Marino”, in viale Bologna 233 all’incrocio con via Bazzoli.