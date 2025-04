Quotidiano.net - Thailandia, vietate (finalmente) le punizioni corporali sui bambini

Roma, 16 aprile 2025 – Era ora., anche laha compiuto un passo avanti importante nella tutela dei diritti deiapprovando un emendamento al Codice Civile e Commerciale che vieta lee psicologiche sui minori. Ma non sarà così facile. Ecco perché.Oltre la metà deithailandesi ha subito violenzeI numeri, purtroppo, non mentono. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica scattano un’istantanea agghiacciante: il 54% deithailandesi sotto i 14 anni è stato vittima difisiche o psicologiche in casa. Certo, c’è stato un calo rispetto al 75% registrato nel 2005, ma si tratta di un dato ancora troppo alto secondo l’UNICEF che, da anni, chiede l’eliminazione totale del fenomeno. Una questione che non riguarda solo il sud est asiatico ma che, purtroppo, è una piaga anche dalle nostre parti.