Lanazione.it - Punge donne con siringa, arrestato per violenza sessuale

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 16 aprile 2025 – E' finito agli arresti domiciliari, nella sua abitazione di Volterra (Pisa), l'uomo accusato di avere punto con unaalmeno due studentesse in altrettanti distinti episodi avvenuti in città. L'uomo era stato individuato da tempo nei mesi scorsi e ora per lui è scattata anche la misure restrittiva, Lo si apprende da ambienti del Comune di Volterra dove l'uomo lavora nell'ambito di un percorso rieducativo dopo la detenzione in carcere. L'indagato, infatti, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di un'amica, avvenuto nel 2009. Uccisa perché aveva respinto le sue avances. Gli episodi avevano suscitato un grande allarme sociale in città soprattutto tra le giovanie, più in generale, gli ambienti studenteschi: è nato, infatti, anche un gruppo WhatsApp per segnalazioni e informazioni utili che conta un migliaio di utenti.