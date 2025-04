Panorama.it - Giordania, sventato attacco ispirato al 7 ottobre: coinvolti Hamas e Fratelli Musulmani

Le autorità giordane hanno annunciato martedì l’arresto di 16 persone legate alla Fratellanza Musulmana, accusate di aver pianificato attacchi contro obiettivi interni al regno mediante l’uso di razzi e droni. Secondo le autorità, almeno un razzo era già pronto per il lancio nell’ambito di un’operazione monitorata dai servizi di sicurezza sin dal 2021. Fonti della sicurezza hanno precisato a Times of Israel che i sospettati sono affiliati alla Fratellanza Musulmana, gruppo politico islamista alleato die principale forza di opposizione in. Il capo della cellula, che avrebbe addestrato alcuni dei membri, vive in Libano. Le indagini, secondo le stesse fonti, hanno confermato che gli arrestati erano stati formati e finanziati proprio in territorio libanese.e la Fratellanza Musulmana sono stati più volte accusati di fomentare proteste antigovernative in, in particolare durante la guerra a Gaza scoppiata dopo l’assalto del 72023, quando miliziani palestinesi attaccarono il sud di Israele, provocando la morte di circa 1.