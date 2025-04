Liberoquotidiano.it - Federica Pellegrini contro Sinner: "Da asilo", chi la affonda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Guido Monaco, telecronista sportivo ed ex-campione di tennis, è andato a muso durodurante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Ovviamente si riferisce alle parole della DivinaJannik, trattato secondo lei in maniera privilegiata sul caso Clostebol: “Il tennis è uno sport globale,è il numero 1 del mondo, ha una popolarità pazzesca e in queste rimostranze di ex-atleti si vede un po’ di invidia. Andare a dire ‘eh ai miei tempi’ è un po’ da. Il suo caso ha avuto grande risonanza, ma perché è il numero 1 del mondo in uno sport di fama, non è che a te hanno squalificato perché eri meno famoso o vittima"."Ambesi ha detto che l’80% degli atleti con cui ha avuto a che fare pensano chesia una vittima - prosegue Monaco -, gli atleti di ultima generazione sono molto più alfabetizzati perché molti proseguono gli studi.