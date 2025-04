Unlimitednews.it - Rogo Primavalle, La Russa “Memoria importante per la pacificazione”

ROMA (ITALPRESS) – “In quei giorni c’ero e so come l’abbiamo vissuta. Questo murales in qualche modo è la testimonianza che non solo noi adesso, ma tutti possono avere questa”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, alla cerimonia di commemorazione nel 52esimo anniversario della strage di, con l’inaugurazione del murale in ricordo dei fratelli Mattei.sat/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo