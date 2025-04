Dayitalianews.com - Pupo chiude ‘Gelato al Cioccolato’: dopo dieci anni arriva lo stop al locale

La gelateria aperta nel paese natale del cantantei battenti.La gelateria dial, apertafa nel 2015,la sede di Ponticino, nel comune di Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. Proprio lì dove è nato il celebre artista, il negozio, che portava il nome di una delle sue canzoni più iconiche, rappresentava daun punto di riferimento per gli amanti del gelato artigianale della zona.L’annuncio: “Non è stata una decisione semplice”Ad annunciare la chiusura sono stati gli stessi gestori, con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della gelateria: “Carissimi amici e clienti di Gelato al Cioccolato, purtroppo, siamo costretti ad annunciarvi la definitiva chiusura della nostra attività – si legge nel messaggio – Non è stata, credeteci, una decisione semplice ma, una serie di motivazioni e valutazioni personali e commerciali che sarebbe lungo elencarvi e spiegarvi, ci hanno alla fine convinto che questa era la strada da seguire”.