Ilgiorno.it - Parco delle Groane, spaccio e microcriminalità: maxi controlli a Cesano e Ceriano Laghetto

Maderno (Monza e Brianza), 16 aprile 2025 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato, con equipaggi della Questura di Monza e della Brianza, del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, un’unità cinofila antidroga della Questura di Torino ed equipaggi della polizia locale diMaderno, per un totale di 24 operatori, hanno svoltostraordinari sia nel comune disia di.Una attività che rientra nell’ambito dell’intensificazione deidel territorio nell’area del, decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ad opera di tutte le forze di polizia. Sono state battute le vie che conducono al pa rcodal Comune aMaderno, la stazione ferroviaria, i locali pubblici e sono stati effettuati 7 posti di controllo lungo la SP134.