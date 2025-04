Lopinionista.it - “La sfida del secolo”, il libro di Barbara Smit

Il racconto dell’intreccio di fatti umani e avventure sportive, grossi trionfi e clamorose sconfitte, drammi familiari e passioni inarrestabiliUnfa, i fratelli Adolf e Rudolf Dassler avevano appena iniziato a lavorare nella piccola fabbrica di calzature del padre, in Baviera. Oggi, Adidas e Puma sono l’eredità immortale della loro ambizione. Le personalità di Adi e Rudi erano troppo forti per coesistere in una piccola azienda a conduzione familiare, e la competizione tra loro era una miccia già accesa che il dramma della Seconda guerra mondiale fece detonare.Litigi, delazioni, un arresto, fughe rocambolesche, infarti, una famiglia e una città spaccate: Adidas e Ruda (presto rinominata Puma) nacquero spinte da una rivalità e una fame incontenibili. La competizione tra le due aziende non è mai venuta meno:ricostruisce minuziosamente le intuizioni geniali e le inimmaginabili scorrettezze prima di Adi e Rudi e poi dei loro figli, che non si sono limitati a fare affari nel mondo dello sport, ma lo hanno rivoluzionato.