Formiche.net - La Cina si beve caffè Bialetti

Alzi la mano chi, almeno per una volta, non ha sentito il profumo delal mattino uscire da una moka. Per generazioni di italiani, dal 1933 per la precisione, è stata il simbolo indiscusso del made in Italy e compagna fedele dei risvegli mattutini. L’Italia era in piena autarchia quando Alfonsosi inventava la moka, rivoluzionando il modo di preparare ila casa, facendo dell’azienda, grazie anche all’ambizione del figlio Renato, uno dei principali produttori italiani. Il nome? Deriva dalla città di Mokha nello Yemen, una delle prime e più rinomate aree di produzione del. A rendere iconica la Moka trasformandoin un brand di successo è anche l’omino con i baffi nato dalla matita di Paul Campani e presente su tutti i prodotti dell’azienda.Ma ora si volta pagina, con un altro pezzo di made in Italy, proprio nelle stesse ore in cui si celebrava l’industria tricolore (15 aprile), che prende il volo.