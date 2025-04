Lanazione.it - “YES Program”, visita di studio in Cina per studentesse e studenti dell’Università

Arezzo, 16 aprile 2025 –di Siena appena rientrati da un viaggio diinhanno incontrato il 16 aprile il Rettore Roberto Di Pietra.La, in Rettorato a Siena, è stata l’occasione per un resoconto dell’esperienza che ha visto cinquedell’Ateneo senese, recarsi nel Paese dell’Estremo Oriente, insieme ad un gruppo di 105italiani di 17 atenei.Durante lain, tenuta nell’ambito del progetto “Young Envoys Scholarship - YES”, organizzato dal Ministero cinese dell’istruzione e dalla China Education Association for International Exchange (CEAIE),hanno potuto dialogare con coetanei cinesi,re aziende, vivere l’esperienza della vita universitaria cinese e partecipare ad attività sportive e artistiche.