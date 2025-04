Daredevil Born Again – Il futuro di Heather Glenn sconvolge i fan Nuove rivelazioni e colpi di scena in arrivo

Leggi su Mistermovie.it

Avete presente quando una serie TV vi tiene col fiato sospeso fino all'ultimo secondo? Ecco,è proprio una di quelle! E a quanto pare, il destino di, interpretata dalla talentuosa Margarita Levieva, è tutt'altro che scritto. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa bolle in pentola per il suo personaggio.: Amore, segreti e unincerto? L'analisi shock di Margarita LevievaDopo un finale di stagione al cardiopalma, con Matt Murdock ferito gravemente, le conseguenze delle sue relazioni amorose sembrano destinante a prendere una piega decisamente inattesa. Margarita Levieva ha rilasciato un'intervista a ScreenRant, svelando alcuni retrosuccosi sul suo personaggio. In particolare, ha affrontato il tema della reazione diquando Matt, in ospedale, pronuncia il nome di Karen Page.