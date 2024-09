Golf | Filippo Celli comincia da quarto con McIlroy all’Irish Open In testa Todd Clements

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è chiuso da pochi minuti il primo giro per quanto riguarda l’Irish2024. Il tradizionale torneo, quest’anno di ritorno al Royal County DownClub dopo nove anni, vede come primo leader un buonissimo. Per l’inglese eagle alla buca 18 (valevole per lui oggi come nona buca) a fare la differenza, come anche i birdie alle 7 e alle 8 per trovare il -5 (66 colpi) del giovedì. Al secondo posto, distanziati di un colpo, il finlandese Sami Välimäki e lo spagnolo Alejandro del Rey, ma dietro di loro la vera notizia arriva in casa Italia, conche agguanta la quarta posizione a -3 con un bel giro da tre birdie. Con lui anche Rory(il nordirlandese mette a segno sì sei birdie, ma sono i tre bogey che gli negano la leadership); il quintetto si completa con il sudafricano Thriston Lawrence e gli inglesi Marcus Armitage e Will Enfer.