Agricoltori assediati dagli animali | Gli istrici? Fermati a suon di musica Distruggevano le nostre patate

(Di giovedì 12 settembre 2024) Montese (Modena), 12 settembre 2024 – Da qualche anno, oltre ai cinghiali, ai caprioli e ai daini, in Appennino sono arrivati glia creare danni alle colture agricole. A Iola di Montese un’azienda agricola ha risolto problema deglidi con la, tutta notte. A ricorrere a questo espediente sono stati i fratelli Maria e Angelo Marcacci, proprietari del podere Ca’ del Toso, dove producono il pregiato tubero di Montese che si fregia del marchio della Camera di Commercio ‘Tradizioni e Sapori di Modena’. Non sapevano più a quale santo rivolgersi per salvare la loro produzione di. Ai cinghiali avevano posto un freno con l’elettrificazione attorno ai campi, ma con gliera partita persa. Fino a quando è balenato loro in testa l’idea di utilizzare qualcosa che producesse rumore per spaventarli, e hanno pensato di porre una radio nel campo.