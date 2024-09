Chi è Joao Fonseca il 18enne brasiliano protagonista in Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lexington, Kentucky. Città sede della prestigiosa università che si fa conoscere soprattutto per i successi in campo cestistico, ma anche luogo in cui ogni estate viene organizzato un torneo challenger dal discreto campo di partecipazione. Un’ottima preparazione per i giocatori fuori dai top-100 che poche settimane dopo dovranno affrontare le qualificazioni degli US Open. Nel 2019, anno della sua esplosione, a trionfare fu Jannik Sinner, che poi si qualificò a New York per la sua prima prova dello Slam perdendo da Stan Wawrinka al primo turno. Sono passati cinque anni e ora l’altoatesino il major americano l’ha vinto. Cinque sono anche gli anni che dividono il numero uno al mondo e il miglior classe ’06 del circuito, ovvero, che poche settimane fa si è aggiudicato lo stesso torneo in Kentucky.