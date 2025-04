Inter-news.it - Inzaghi: «Inter con 14 giocatori di movimento! Grande reazione»

L’dinon riesce a vincere contro il Milan per il quarto derby su cinque in stagione, in attesa dell’ultimo fra tre settimane. L’allenatore ha parlato aTV di quanto visto nella semifinale d’andata.IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonesul pareggio per 1-1 nel derby Milan-: «Siamo stati sempre dentro la partita. Volevamo un risultato positivo e l’abbiamo meritato, contro una squadra con qualità individuali e strappi. Ci voleva una, è un risultato positivo che però ci vorrà altro alla fine del mese per andare in finale. Chiaramente vorremmo farla giù a Roma. Dovevamo gestire soprattutto gli uomini, perché ne avevamo quattordici dicon Marko Arnautovic e Federico Dimarco che non potevano entrare».sull’attacco ridotto all’osso in Milan-BENE COSÌ – Asoddisfano sia Joaquin Correa sia Marcus Thuram: «Benissimo.