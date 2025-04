Sololaroma.it - Milan-Inter 1-1, Calhanoglu risponde ad Abraham: pari fra Conceicao ed Inzaghi

La due giorni di Coppa Italia si è finalmente conclusa, con la seconda semifinale che è passata in archivio. Nella serata di oggi 2 aprile è andata in scena la sfida fraed, che si sono affrontate alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza con in palio un posto nell’ultimo atto della competizione tricolore. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-1, che rimanda il verdetto al match di ritorno.Primo tempo di studio fra le due compagini, che creano poche opportunità da gol. Nella ripresa il copione cambia da subito, con Tammyche porta in vantaggio i rossoneri con un preciso destro al 47?. La risposta dei nerazzurri non si fa attendere e, dopo 20? minuti, Hakanla rete del definitivocon un potente tiro da fuori area, battendo Mike Maignan. L’di Simoneed ildi Sergioimpattano, al termine di 90? minuti intensi, e si contenderanno il posto nella finale di Coppa Italia a fine aprile.