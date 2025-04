Internews24.com - Berenbruch a Inter TV: «Non avrei mai potuto immaginare di giocare un derby fino a pochi mesi fa, da tifoso è incredibile! Dispiace per i miei compagni in Primavera»

di RedazioneIl centrocampista dell’, Thomas, ha raccontato le sue emozioni per la seconda apparizione in prima squadravenuto ai microfoni diTV al termine di Milan, Thomas Benenbruch ha raccontato le sue emozioni per questa seconda opportunità in prima squadra, dopo l’esordio arrivato in Champions League contro il Feyenoord.EMOZIONI PER IL PRIMOTRA I GRANDI – «Sono emozioni indescrivibili,unnon l’maifa. Anche solo tre minuti dadell’, avernea San Siro per me è. Sicuramente sono contentissimo di stasera così come lo ero stato un mese fa per l’esordio in Champions, è un tasselloda aggiungere, mi fa sempre piacere essere aggregato alla prima squadra.