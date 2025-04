2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 31 marzo: Gianni attacca Giuseppe

Leggi su 2anews.it

, anticipazioni31Spertiperchè non crede nella bontà dei suoi sentimenti. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi lunedì 31. In questa puntata ampio spazio al trono over, dove tiene banco la situazione del cavaliere, mentre per il trono classico si .