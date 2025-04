Romatoday.it - La cistite, come curarla e avere sollievo

Leggi su Romatoday.it

La, il "nemico" fastidioso di molte donne, è un’infiammazione della vescica che, nella maggior parte dei casi, ha origine batterica. Tuttavia, può essere scatenata anche da cause non infettive,l’uso di alcuni farmaci o di prodotti irritanti per l’igiene intima.Questa condizione.