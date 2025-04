Agi.it - Finisce 1-1 il derby d'andata di Coppa Italia Milan-Inter

AGI - Si chiude sull'1-1 ild'valido per la sfida di semifinale tra. Sono Abraham e Calhanoglu a mettere la firma sul match che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno. La prima occasione arriva al 9' ed è per i nerazzurri, quando Correa raccoglie una palla vagante dal limite dell'area e calcia con il destro, ma Maignan blocca in due tempi. Al 21', gli uomini di Inzaghi si rendono nuovamente pericolosi quando Calhanoglu scodella in area per Thuram che fa da torre per De Vrij, il quale schiaccia di testa trovando pero' un salvataggio provvidenziale di Abraham che tocca in corner. Il primo squillo dei padroni di casa lo firma un ispirato Leao, che al 26' salta secco un difensore e va al tiro con il sinistro, ma Martinez è bravo a mettere il piede e a salvare in angolo.