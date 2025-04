Lanotiziagiornale.it - I riformisti Pd sfidano ancora la linea di Schlein sulla difesa Ue

A Strasburgo sulle due relazioni su sicurezza eeuropea si spacca in tre la maggioranza – FI favorevole, Lega contraria, FdI si astiene – e si spacca anche il centrosinistra. M5S e Avs fermamente contrari, Pd favorevole ai due documenti e contrario all’emendamento sul piano di riarmo di Ursula von der Leyen approvato comunque dalla plenaria.Mauna volta merita un’analisi più dettagliata la posizione – sempre ai limiti dello psicodramma – del Pd. Ladata dal partito di Ellyera di votare ‘no’ all’emendamento del Ppe che dava l’ok al piano di riarmo e sì ai due documenti.Il voto sull’emendamento non risulta dai tabulati, dal momento che non era registrato, ma Pina Picierno, Giorgio Gori e Elisabetta Gualmini hanno dichiarato di avere comunque detto sì, nonostante l’indicazione contraria del partito.