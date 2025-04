Internews24.com - Inzaghi a Mediaset: «Arnautovic e Dimarco non erano disponibili, il loro gol probabilmente ci ha aiutato. Sono orgoglioso di essere allenatore di questo gruppo per un motivo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo il pareggio col Milan nella semifinale d’andata di Coppa ItaliaIntervenuto ai microfoni di Sportal termine di Milan Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sull’1 a 1, il tecnico dei nerazzurri Simonesi è espresso così.AI PUNTI MERITAVA L’INTER? – «E’ stato un derby, potevamo andare in vantaggio nel primo tempo sulle occasioni di de Vrij e Frattesi. Nel secondo tempo l’episodioci ha, abbiamo fatto meglio del primo tempo creando tante occasioni contro una squadra forte. E’ stato un derby fatto molto bene dai miei con tantissimo sacrificio, oggi eravamo in 14 giocatori di movimento, conchein panchina ma non