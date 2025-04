Cos’è successo tra Mourinho e Buruk dopo Fenerbahce-Galatasaray | scintille e rissa Icardi sfotte lo Special One

Leggi su Sportface.it

Due sconfitte e un pareggio. Per Josèilsi conferma bestia nera anche in Coppa di Turchia. Nel derby giocato stasera all’Ulker Stadium ?ükrü Saraco?lu ilallenato dalloOne ha perso 2-1 ed è stato eliminato dai rivali di sempre. L’ambiente era caldissimole polemiche e le accuse degli scorsi mesi e le tensioni sono sfociate in unatrae l’allenatore avversario, Okan. Al triplice fischio il portoghese si è avvicinato al collega e ha afferrato il naso del tecnico, che è subito caduto a terra toccandosi il volto. Il finale più coerente di una partita ruvida, ricca di episodi di nervosismo, caratterizzata da nove ammonizioni e da quattro espulsioni, tutte fuori dal campo: una è quella di, le altre hanno interessato Yilmaz, Yandas e Demirbay.