Trump annuncia i Dazi: «È la nostra Dichiarazione d'indipendenza economica»

«E’ la». Con queste parole, Donaldhato le «tariffe reciproche» durante quello che è tornato a definire «il giorno della liberazione» per l’America: quell’America che, secondo l’inquilino della Casa Bianca, è stata finora «saccheggiata, violentata e depredata». Come sottolineato dalla Cnn, il presidente ha decretatopari ad almeno il 10% su quasi tutti i beni importati negli Stati Uniti: sono tuttavia previsti incrementi tariffari sui Paesi con cui Washington sconta i deficit commerciali peggiori. Ecco alcuni deiche sono stati resi noti: 34% alla Cina, 20% all’Unione europea, 46% al Vietnam, 24% al Giappone, 25% alla Corea del Sud, 26% all’India e 10% al Regno Unito.«Per anni, i cittadini americani che lavorano duramente sono stati costretti a starsene in disparte mentre altre nazioni diventavano ricche e potenti, in gran parte a nostre spese.