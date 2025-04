Inter-news.it - Inzaghi: «Su gol Abraham rimpallo clamoroso! Arrivati fin qui con orgoglio»

ha parlato al fischio finale di Milan-Inter, partita andata in scena a San Siro e valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia. Di seguito la sua analisi a caldo, affidata a MediasetSACRIFICIO- Simoneha parlato così dopo Milan-Inter: «È stato un derby, potevamo andate in vantaggio nel primo tempo con de Vrij e sull’ultima incursione di Frattesi. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo, l’episodio loro ci ha aiutato e abbiamo fatto meglio creando tantissime occasioni contro una squadra forte. Non è facile giocare contro il Milan, è stato un derby fatto molto bene dai miei, stasera eravamo in 14 giocatori di movimento, avevo i ragazzi della Primavera che erano pronti. Ho chiesto un sacrificio a tutti, tra l’altro ho rivisto il primo gol dove c’è stato untra Thuram e Frattesi che è finito nei loro piedi.