Mourinho perde la testa! Aggredisce così il tecnico del Galatasaray il gesto folle del portoghese – VIDEO

di Redazione JuventusNews24ha perso la! Ha aggreditoildel, ildell'allenatoreBruttissimoda parte di Joséa margine del match di Coppa di Turchia, perso 2-1 dal suo Fenerbahce contro ilpoco fa.pic.twitter.com/2WF0Jcgyey— ???? (@Lasciamosta) April 2, 2025ha infatti aggredito l'allenatore delprendendolo letteralmente per il naso. Ora non resta che aspettare la decisione della giustizia sportiva dopo ildell'ex Inter e Roma.