Bisseck | Sul gol non solo colpa mia giocare tanto va benissimo

non ha certo giocato bene nel derby Milan-Inter, con l’errore sul gol di Abraham. Nonostante ciò, è lui a presentarsi in conferenza stampa dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia.CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA MILAN-INTERCom’è marcare Rafael Leao?Come difensore devi sempre essere pronto ad avere giocatori forti così. Per me è sempre bellocontro uno che è forte come lui, ma penso di aver fatto un buon lavoro oggi come tutta la squadra. Per oggi sono abbastanza soddisfatto.Puoi dare una valutazione sul gol subito?Ero in mezzo a due, ho visto il secondo giocatore del Milan entrare in area. Ho lasciato un po’ più di spazio ad Abraham, che ha fatto una bella azione. So bene di poter fare meglio su questa azione, ma non èmia.Può essere un problema doversempre?ogni tre giorni per un giocatore è una cosa bella, è duro sul corpo ma non abbiamo altra scelta: dobbiamoe dobbiamo vincere.