Energia, Cna apprezza posticipo al 17 giugno delle domande per l'autoproduzione da fonti rinnovabili

ROMA – Cnail decreto direttoriale del Mimit che posticipa dal 5 maggio al prossimo 17il termine per la presentazioneda parteimprese per il sostegno perda. La decisione del ministero accoglie la richiesta della Confederazione di prevedere un tempo più ampio per predisporre la documentazione necessaria per realizzare gli investimenti.La piattaforma gestita da Invitalia per la presentazionesarà operativa a partire dal 4 aprile. Le piccole imprese potranno così accedere al fondo da 320 milioni di euro per realizzare impianti dadestinati all’autoconsumo previsto dal RepowerEu avendo a disposizione un tempo congruo.CNA registra un notevole interesse da parteimprese alla misura che consente di abbassare il costo dell’