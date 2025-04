Milan-Inter 1-1 pagelle | Calhanoglu gol dell’ex pesante Frattesi il peggiore

Leggi su Ilnerazzurro.it

Martinez 7 – Attento e reattivo: ferma Leao con una parata di puro istinto e anticipa Abraham con un’uscita da difensore esperto. Sul gol non ha colpe, ma tiene a galla i suoi con altriventi decisivi.Bisseck 5 – In marcatura su Leao regge discretamente, ma su Abraham concede troppo: l’attaccante rossonero ha tutto il tempo per girarsi e segnare.Dal 15’ Pavard 6 – Entra per Bisseck già ammonito e offre maggiore solidità.de Vrij 6,5 – Comanda la difesa con esperienza, anticipando spesso gli avversari. Peccato per l’uscita anticipata.Dal 34’ s.t. Acerbi s.v.Bastoni 6,5 – Solido in copertura, dà qualità alla costruzione dal basso. Sempre un riferimento sicuro.Darmian 6 – In fase difensiva fa il suo dovere, ma in avanti si vede poco. Dopo il lungo stop, sta ritrovando la forma.4,5 – Una serata da dimenticare: sbaglia quasi tutto e il suo errore sull’1-0 di Abraham pesa tantissimo.