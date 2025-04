Ilfattoquotidiano.it - Calhanoglu risponde ad Abraham: Milan-Inter di Coppa Italia è un derby in tono minore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dimentichiamoci l’eurodi Champions, ma anche le sfide di campionato col tricolore in palio. Ildiin, dal sapore di ultima spiaggia da una parte, obiettivo residuale (se non proprio seccatura) dall’altra, per ora regala solo qualche emozione e rinvia al ritorno i verdetti. Prima un po’ l’, poi molto di più il, alla fine ancora in equilibrio: all’andata finisce 1-1, firmato dae dal gol dell’ex di. È evidente che il pareggio sorride molto più ai nerazzurri che ai rossoneri. Perché si giocava in casa del, innanzitutto. Per come si era messa a un certo punto, dopo il vantaggio dii nerazzurri hanno barcollato pericolosamente. Ma più di ogni altra cosa per come è stata giocata la partita: per tutti i novanta minuti la squadra di Inzaghi ha dato l’impressione che la priorità fosse dosare le forze, sprecare il minimo indispensabile di energie fisiche e mentali, portando a casa un risultato positivo.