Juventusnews24.com - Inzaghi ancora nella bufera: fuori dall’area tecnica ostacola la corsa di Theo Hernandez! Il VIDEO fa infuriare i tifosi

di Redazione JuventusNews24faladi! IlgenerapolemicaAllo Stadio San Siro è andata in scena la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia tra il Milan e l'Inter. A creare polemica è stato nuovamente Simone, pizzicatouna voltadalla propria area.This is not normal. pic.twitter.com/Gbeq1I3gmP— ????????? ? (@GJustjuve) April 2, 2025Al minuto 38, infatti, il tecnico nerazzurro era quasi in campo,ndo così la sovrapposizione di, compresi quelli della Juve, infuriati sui social dopo l'accaduto.