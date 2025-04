Internews24.com - Conferenza stampa Abraham post Milan Inter: «Stagione difficile per noi, al ritorno dovremo fare quella cosa»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le parole dell’attaccante rossonero dopo l’andata delle semifinali di Coppa ItaliaLadi Tammyal termine di, semifinale d’andata di Coppa Italia terminata sull’1 a 1 grazie anche ad un suo gol.SUL MATCH – «Sono felice per me e per il team per il gol, peccato non aver vinto. Aspettiamo la prossima partita, il, per combattere per la qualificazione. Sono comunque contento per come è iniziata questa doppia sfida, abbiamo affrontato una squadra molto forte».RIMORSO PER COME STA ANDANDO LA? – «E’ unaper noi, non smettiamo di credere all’obiettivo e ogni partita sarà una finale per noi. Siamo il, abbiamo sempre giocato in Europa e dobbiamo pensare a questo per provare a raggiungere quello che abbiamo come obiettivo».