Partita da Bellaria Igea Marina la quarta edizione del Rumore Bim Festival

– Èda(Rimini) ladelBim, il contest artistico dedicato a Raffaella Carrà. La manifestazione, che prevede tappe di selezione in tutta Italia e in alcune città europee, si rivolge a cantanti, ballerini (danza e ballo), musicisti e attori / cantanti per musical e teatro, a partire dai sei anni d’età. L’iscrizione è gratuita.Gli artisti saranno chiamati a partecipare alle selezioni che si terranno nelle località più vicine alla loro residenza. Questi i prossimi appuntamenti: 9 aprile a Calderara di Reno (Bologna); 12 aprile a Catania; 13 aprile a Recco (Genova); 19 aprile a Sambuceto (Chieti); 27 aprile a Castellucchio (Mantova); 17 maggio per il ballo e la danza a Oriago di Mira (Venezia); 30 maggio per il ballo e la danza a Siena; 7 giugno a Torricchio (Pistoia); 27 giugno ad Arpino (Frosinone); l’8 giugno per il ballo e la danza a Merano (Bolzano).