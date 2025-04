Milan-Inter 1-1 | Calhanoglu risponde ad Abraham Si decide tutto al ritorno

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un match combattuto ma senza padrone: il derby d’andata delle semifinali di Coppa Italia si chiude sull’1-1.porta avanti il, ma l’ex di turno,, firma il pari.sirà il 23 aprile, con in palio un posto nella finale del 14 maggio a Roma, dove ad attendere ci sarà Bologna o Empoli (forte del 3-0 dell’andata). Ai punti, meglio l’, fermata da un super Maignan.PRIMO TEMPO: MARTINEZ E MAIGNAN PROTAGONISTIInzaghi schiera Correa e Thuram in attacco, con Frattesi a centrocampo, mentre Conceicao punta su Leao e, lasciando inizialmente fuori Joao Felix e Gimenez. L’inizio è equilibrato, ma le occasioni non mancano. Correa ci prova subito su assist di Thuram, ma Maignan blocca in due tempi. Al 20’, De Vrij sfiora il gol di testa, masalva sulla linea.