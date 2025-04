Da eurozona a neurozona

Leggi su Lanotiziagiornale.it

I governanti europei hanno detto tutto il male possibile della Russia: che la sua economia è a pezzi, che Putin è un dittatore e che era moribondo per cento malattie diverse. Ma che ne abbiamo ricavato? Il gas che compravamo a 19 adesso lo paghiamo 55, la crescita è quasi zero, Berlino in recessione, Trump che ci bastona.Maria Salinivia emailGentile lettrice, se dovessi ricorre a due titoli per descrivere Russia ed Europa di oggi, sceglierei “Il malato immaginario” di Molière per la Russia, data per spacciata da tre anni; e “Il nemico immaginario” per l’Europa costretta a inventare un nemico esterno per non ammettere che sono tutti interni i mali che l’affliggono. E i mali hanno una sola radice: l’inconsistenza delle classi politiche attuali, nessuna delle quali è all’altezza del passato.